Лишь за год карантина в Польшу переехало 100 тысяч украинцев

Как передает Gazeta.ua, об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря управления Польши по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

"Из 100 тысяч человек, 40 тысяч человек прибыли в Польшу с целью постоянного места жительства только с января по апрель текущего года", — отметил Дудзяк.

Отмечается, что украинцы в основном работают на неквалифицированных работах. Средняя зароботная плата составляет здесь 30000-35000 тыс грн.

Напомним, в Украине собираются облагать налогом на транспорт некоторые авто.

Соответствующую инициативу предлагает Министерство финансов в законопроекте, где предусмотрено внесение поправок в Налоговый кодекс.

Таким образом в Минфине собираются облагать налогом на транспорт машины, средняя рыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть более 1,2 миллиона гривен.

"В случае, если стоимость автомобиля превысит эту сумму — ежегодно в течение пяти лет, придется платить по 25 тысяч грн", - идет речь в сообщении Минфина.

Также вмае украинцев ожидают изменения цен на газ и другие коммунальные услуги.

Хотя в этом месяце украинцы уже не будут платить за отопление, однако в платежках их ждут другие растраты, ведь повышаются тарифы на газ.

С первого мая все поставщики газа должны предлагать своим потребителям годовые тарифы. К примеру, "Нафтогаз Украины" установил годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года, на уровне 7,96 грн - это на 1,10 грн дороже, чем в январе - апреле (6,86 грн).

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