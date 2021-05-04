Вот вам и весна...

В Украине снова выпал снег и ожидаются заморозки

Как передает Politeka.net, в Гидромедцентре ожидают до -3 градусов мороза.

Заморозки накроют центральные и западные областях ночью 4 и 5 мая. Столбики термометра в некоторых регионах опустятся до 3 градусов ниже ноля.

Кроме того, в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Стоит отметить, что на популярным горнолыжном курорте "Драгобрат" ночью 3 мая выпал снег.

Судя по кадрам с веб-камер, заметало не менее, чем зимой.

Отметим, что согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня уже к 10 мая в Украине стремительно потеплеет и придут летние градусы, а в 20-х числах мая жара уже будет достигать 30 градусов и выше.

Напомним, после дождей с грозами будет +26: синоптики назвали идеальный день для пикника, детальный прогноз.

Как сообщала Politeka, грозовые дожди обрушатся на Украину, погода окончательно слетит с катушек: каким областям не повезет.

Также Politeka писала, что грозовая стихия накроет Украину: погода резко испортится уже в апреле, прогноз.