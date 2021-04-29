Грозы надвигаются на территорию Украины
Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.
29-го апреля ожидается солнечный день почти на всей территории страны. Температура в четверг будет +15+17, а ночью +1+3, на северо-востоке заморозки до -3 градусов.
30 апреля ожидается грозовая стихия на Западе, Севере, в Житомирской и Винницкой областях. Температура днем от +14 до +19 градусов, а ночью +6+10.
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В Киеве в пятницу будет +17+19 градусов, ночью от +9 до +11 тепла, ожидается гроза.
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Весна в 2021 году выдалась на удивление холодной и дождливой. Однако, по прогнозу синоптика, к концу апреля температура начнет уверенно повышаться, а осадки станут кратковременным и не такими частыми.
«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая», - рассказал синоптик.
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Как сообщала Politeka, в центре Киева жестоко избили известного телеведущего, изуродовав лицо: фото пострадавшего.
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