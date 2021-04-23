Буря с градом пронеслась на западной Украине

Кадры непогоды опубликовали "slyxu_irshava".

Очевидцы непогоды рассказали, что обильным градом засыпало село Доробратово Мукачевской общины, село Ильница Иршавского общины.

Также под удар попало село Нижнее Болотное Заречанской общины и село Онок Виноградовского общины.

Местные жители делятся кадрами стихии.

Выживет ли рассада, которую местные жители начали высаживать у себя на огородах - большой вопрос, так как судя по видео, град был внушительных размеров.

Ранее мы писали, что возле Ужгорода местные жители вероятно наблюдали торнадо.

В четверг, 22 апреля, в селе Плоское, что рядом возле словацкого города Кошице, торнадо повредил крыши трех домов.

Как сообщили в местном Гидрометцентре, образовавшийся вихрь, является начальной стадией торнадо - образованию торнадо предшествовал сильный дождь и град.

Как утверждают местные жители, вихрь поднимал в воздух металлические куски кровли и относил их на 30 метров.

Сейчас в селах, где стихийное бедствие нанесло ущерб имуществу жителей, ожидают заключения экспертов страховых компаний.

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