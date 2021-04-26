ПЦУ должна получить Благодатный огонь на Пасху-2021
Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний в интервью "Радіо Свобода".
"Мы не будем заказывать чартерный самолет. Но как в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие-то перелеты в это время, это могут быть технические какие-то, и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святой свет, Благодатный огонь, как мы называем. Возможно, не в то время, когда мы хотели, вечером, сразу через несколько часов", – заявил предстоятель ПЦУ.
По словам Епифания, Благодатный огонь в Украину может прибыть утром в воскресенье, 2 мая - его обязательно распространят по Украине.
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Кроме того, мы писали, что украинцев ждет теплая Пасха с благоприятными погодными условиями
Весна в 2021 году выдалась на удивление холодной и дождливой. Однако, по прогнозу синоптика, к концу апреля температура начнет уверенно повышаться, а осадки станут кратковременным и не такими частыми.
«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая», - рассказал синоптик.
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