Иммунолог прокомментировал ситуацию с ковидом в Украине

Своим мнением поделился в эфире украинского телеканала иммунолог Борис Донской.

По его словам прекращается паника, связанная с распространением коронавирусной инфекции.

"Уже паника сошла, и преимущественное большинство людей, у которых нет ярко выраженных симптомов, не обращаются за помощью, не занимают койки, поэтому койки служат для размещения тяжелых пациентов. Все уже поняли, что у большинства, если вы не входите в группу риска, COVID будет иметь протекание приемлемое", – сказал Донской.

Иммунолог отметил, что люди не загружают больницы, потому что проинформированы.

"Таким образом, большое количество людей не попадает в больницу и не загружает медицинскую систему... Это очень хорошо, что люди информированы. Однако большое количество людей попадает, и фактически мы знали, что у трех четвертей так и будет – это возраст, сопутствующие заболевания, ВИЧ, диабет. Именно среди этих людей рациональнее всего было бы провести профилактическую вакцинацию", – объяснил Донской.

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Весна в 2021 году выдалась на удивление холодной и дождливой. Однако, по прогнозу синоптика, к концу апреля температура начнет уверенно повышаться, а осадки станут кратковременным и не такими частыми.

«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая», - рассказал синоптик.