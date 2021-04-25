Синоптики дали прогноз погоды в Украине на последний месяц весны

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишет "ТСН".

Он рассказал, что по его прогнозам май будет с переменчивой погодой с периодами тепла и похолоданиями с заморозками.

"Весна такая и должна быть в этом году. 2021 под управлением Сатурна, года Сатурна все переворачивают, в весну вносят зиму. Весна холодная, деревья распускаются поздно, трава медленно растет. Вдобавок к этому еще и Пасха в этом году поздно, 2 мая. Естественная закономерность, что до Пасхи никогда нет тепла", - говорит Горбань.

В тоже время он прогнозирует, что май принесет и теплые дни, а в конце месяца будет даже жарко.

"1-2 мая - будет тепло, 3 мая - ожидается дождь, а вот 4 мая - в Украину придет похолодание с заморозками, которое будет держаться до 7 числа. В период с 8 по 11 мая будет тепло, но пасмурно, 12-21 мая - солнечно и тепло, 22-23 мая - дожди и в конце месяца - жара, в последний день месяца, 30 мая, будет идти дождь", - поделился народный синоптик.

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Весна в 2021 году выдалась на удивление холодной и дождливой. Однако, по прогнозу синоптика, к концу апреля температура начнет уверенно повышаться, а осадки станут кратковременным и не такими частыми.

«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая», - рассказал синоптик.