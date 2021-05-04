Известная гимнастка Даша Ульянова, которая победила в шоу "Холостяк", показала, как проводит время на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Даша стала очень известной среди украинцев после того, как приняла участие в шоу "Холостяк". Сейчас девушка отдыхает на Сейшельских островах и регулярно делится с фанатами новыми фото в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь Даша опубликовала два снимка, как проводит время на пляже. На первом фото Ульянова задрала ножку выше головы, демонстрируя растяжку в последних лучах солнца, а на втором - зашла в воду.

"Один закат не похож на другой, краски неба не бывают одинаковыми". Марк Леви.

Я ещё никогда не видела настолько красивых закатов: на Сейшелах небо разливается всеми оттенками огня", - написала звезда под фотографиями.

Фанаты поставили более 18 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как с облозки журнала", "Красивые фото", "очень красиво, спасибо Даша,что делитесь такой красотой", "Хватит издеваться над подписчиками", "Божественные фото", "Очень красивое место и вы", "Мне напомнило фламинго", "Ожившая картинка", "Даша - это вау", "Мур-мур. Амазоночка".

Мы писали, что известная украинская гимнастка Даша Ульянова показала, где сейчас живет.

Красотка показывает, как и где проводит отдых. Оказывается, Даша решила жить на яхте.

"Я выбрала пожить на яхте, потому что именно так можно насладиться красотой островов и каждый раз купаться в новом месте", - написала победительница "Холостяка".

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