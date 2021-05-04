Священник поймал своего помощника на горячем
Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали в Facebook-сообществе "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
На опубликованных кадрах видно, как мужчина ходил за батюшкой с корзиной, в которую прихожане кладут пасхи, в том числе и деньги. Потом он достал деньги и спрятал их себе в карман. Это заметил священник.
"Ярослав иди за мной. А ты что, деньги воруешь, или что? Я не понял", - заявил священник.
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В сети бурно отреагировали на инцидент:
Хочешь жить — умей вертеться", "Бог дал, Бог взял", "По ходу в прошлом году Ярика обделили", "Позорище", "Нет слов! Позорище", - писали в комментариях под видео.
Как мы сообщали ранее, 23 апреля на Подоле гулял подвыпивший мужчина в одежде священника. Прохожим он показывал неприличные жесты. В полиции также сообщили, что он успел избить девушку.
Напомним, на Житомирщине в колодцах двух местных жителей вода стала горячей.
Как сообщала Politeka, люди взбунтовались и штурмуют облсовет в Житомире, видео с места событий.
Также сообщалось, что в Новоград-Волынском Житомирской области американский стаффордшир-терьер набросился на пенсионерку.