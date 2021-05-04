Священник поймал своего помощника на горячем

Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали в Facebook-сообществе "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах видно, как мужчина ходил за батюшкой с корзиной, в которую прихожане кладут пасхи, в том числе и деньги. Потом он достал деньги и спрятал их себе в карман. Это заметил священник.

"Ярослав иди за мной. А ты что, деньги воруешь, или что? Я не понял", - заявил священник.

В сети бурно отреагировали на инцидент:



Хочешь жить — умей вертеться", "Бог дал, Бог взял", "По ходу в прошлом году Ярика обделили", "Позорище", "Нет слов! Позорище", - писали в комментариях под видео.