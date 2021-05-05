Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая анонсировала съемки в новом проекте и предложила угадать, в каком

Как пишет Politeka.net звезда заинтриговала образом в роскошном кожаном костюме и берцах. Зарицкая с красивым макияжем и прической стоит на ступеньках фургона, приоткрыв дверь (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В 2017 году звезда вместе с Никитой Будаш создала группу «KAZKA», которая постепенно стала набирать популярность. Сейчас же Александра стала членом жюри нового детского песенного конкурса.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

"Пару недель назад были съемки одного интересного теле-проекта 😌 выйдет он осенью, но я уже очень жду чтобы с вами поделиться 🙈

Кто догадывается, что за пооект? Есть идеи?",- написала автор пота.

По словам артистки, осенью украинцы увидят ее в совершенно другом образе и шоу. И девушке не хочется, так хочется поделиться хотя бы некоторыми кадрами закулисья.

Публикация за 2 часа собрала более 2000 лайков и десятки комментариев.

"Мастер Шеф)".



"У Украины есть талант ?".

"Какое красивое платье! Ваш образ - 🔥 🔥 🔥 ".

"Маска 2".

"Незнаю может Танцы со звездами как вариант".

Напомнить, музыканты из KAZKA поразили преображением, примерив мрачные образы:"отпад".

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая в расстегнутой блузке поразила нестандартной внешностью: "мои фиалковые глаза...".

Также Politeka писала, что солистка KAZKA подразнила ножками, задирая пальто во время съемок в тяжелых условиях: "у нас задача...".