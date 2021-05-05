Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая анонсировала съемки в новом проекте и предложила угадать, в каком
Как пишет Politeka.net звезда заинтриговала образом в роскошном кожаном костюме и берцах. Зарицкая с красивым макияжем и прической стоит на ступеньках фургона, приоткрыв дверь (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
В 2017 году звезда вместе с Никитой Будаш создала группу «KAZKA», которая постепенно стала набирать популярность. Сейчас же Александра стала членом жюри нового детского песенного конкурса.
Об этом звезда рассказала в своем Instagram.
"Пару недель назад были съемки одного интересного теле-проекта 😌 выйдет он осенью, но я уже очень жду чтобы с вами поделиться 🙈
Кто догадывается, что за пооект? Есть идеи?",- написала автор пота.
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По словам артистки, осенью украинцы увидят ее в совершенно другом образе и шоу. И девушке не хочется, так хочется поделиться хотя бы некоторыми кадрами закулисья.
Публикация за 2 часа собрала более 2000 лайков и десятки комментариев.
"Мастер Шеф)".
"У Украины есть талант ?".
"Какое красивое платье! Ваш образ - 🔥 🔥 🔥 ".
"Маска 2".
"Незнаю может Танцы со звездами как вариант".
Напомнить, музыканты из KAZKA поразили преображением, примерив мрачные образы:"отпад".
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