Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя, похваставшись обновкой
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк уже давно завоевала сердца миллионов украинцев, участвуя в разных развлекательных проектах. Красотка активно ведет социальные сети, где публикует подогревает интерес к своему творчеству.
В этот раз Леся решила поделиться снимкой в новой кофточке с надписью LELENCIAGA. Красотка в таком виде гуляла по улице, оставив волосы распущенными.
"Оригинал или подделка? Я о кофточке", - написала Леся под фото.
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Фанаты поставили более 35 тысяч лайков и написали комментарии:
"Если с хмельницкого рынка, то только оригинал", "Это как Дольче Кубана?", "Красивое фото. Оригинальная подделка", "Конечно, оригинал. Только от Леди Ле", "Ты, видимо, на туче брала", "Губы какие-то накаченные", "Свой мерч в студию", "Конечно, оригинал. Вы оригинал", "Имеешь клаассную кофту", "Ахаха, меня спросите", "Ты красавица и смешная из "Орла и Решка".
Мы писали, что Популярная украинская ведущая Леся Никитюк не обошла стороной скандал, который вспыхнул вокруг Константина Меладзе.
"Ну что сказать. Хотелось бы, конечно, приклеится к тому скандалу, и заявить на весь мир, что за всю мою карьеру мне никто ничего не предлагал. Было бы, конечно неплохо", - шутливо сказала Никитюк.
Напомним, Никитюк призналась, что помешало ей стать "Холостячкой" после Мишиной
А еще Politeka писала, что Леся Никитюк в лосинах и на каблуках забралась на крышу
Также Politeka сообщала, что Никитюк в наряде с вырезами смутила внешним видом