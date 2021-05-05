Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя, похваставшись обновкой

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк уже давно завоевала сердца миллионов украинцев, участвуя в разных развлекательных проектах. Красотка активно ведет социальные сети, где публикует подогревает интерес к своему творчеству.

В этот раз Леся решила поделиться снимкой в новой кофточке с надписью LELENCIAGA. Красотка в таком виде гуляла по улице, оставив волосы распущенными.

"Оригинал или подделка? Я о кофточке", - написала Леся под фото.

Фанаты поставили более 35 тысяч лайков и написали комментарии:

"Если с хмельницкого рынка, то только оригинал", "Это как Дольче Кубана?", "Красивое фото. Оригинальная подделка", "Конечно, оригинал. Только от Леди Ле", "Ты, видимо, на туче брала", "Губы какие-то накаченные", "Свой мерч в студию", "Конечно, оригинал. Вы оригинал", "Имеешь клаассную кофту", "Ахаха, меня спросите", "Ты красавица и смешная из "Орла и Решка".

Мы писали, что Популярная украинская ведущая Леся Никитюк не обошла стороной скандал, который вспыхнул вокруг Константина Меладзе.

"Ну что сказать. Хотелось бы, конечно, приклеится к тому скандалу, и заявить на весь мир, что за всю мою карьеру мне никто ничего не предлагал. Было бы, конечно неплохо", - шутливо сказала Никитюк.

Напомним, Никитюк призналась, что помешало ей стать "Холостячкой" после Мишиной

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