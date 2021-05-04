В Киеве на Пасху девушки устроили "перформанс" в церкви
Так, несколько девушек пришли в церковь на Подоле и начали задувать свечи, распивать алкоголь и курить там.
Потом все это опубликовали в соцсетях, видео дебоша появилось на Youtube-канале Live News. Теперь одна из них публично извинилась. Видео извинения Насти опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".
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"Мне очень жаль, что так получилось, я повела себя с такой ужасной стороны. Это была глупость, которую мы просто не обдумали. Я бы хотела попросить прощения у всех людей, у всех верующих людей, да и в целом людей, чьи чувства я задела", - заявила девушка.
Позже появилось новое видео извинений от девушки Евы, которое было обнародовано в телеграм-канале Perepichka News.
Девушка отмечает, что никого не хотела обидеть таким образом и не ожидали, что их выходка получит широкую огласку.
Украинцы под видео девушек не смогли сразу принять их извинений, многие отметили, что нужно было сначало думать, что они делают. Другие не верили в их искренность.
"Нет! Надо думать что делаешь!!", "У этих малолеток в глазах нет ни какого раскаяния. Вот штрафанули бы их родителей на тысяч 50, тогда посмотрели бы.", "искреннего раскаивания здесь, как уже написали выше, не видно. Сегодня употребят опять и снова пойдут снимать видосики в Интернет. Родители в своё время недосмотрели, а жить с ними в обществе теперь всем остальным".
Как сообщала Politeka, блогершу-иностранку атаковали в Киеве и забрали 38,8 млн: хотели вывезти ее с ребенком.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Ранее сообщалось, что в Украине появится новый праздник: отмечать будем уже в мае.