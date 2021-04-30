В Украине в мае появился новый праздник

Указ президента Украины №181/2021 от 29 апреля обнародован на сайте Офиса президента.

День Государственной службы специальной связи и защиты информации будут отмечать ежегодно 25 мая.

Праздник установлен с учетом значения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для обеспечения безопасности и защиты государственного суверенитета.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, мы писали, что украинцев ждет теплая Пасха с благоприятными погодными условиями

Весна в 2021 году выдалась на удивление холодной и дождливой. Однако, по прогнозу синоптика, к концу апреля температура начнет уверенно повышаться, а осадки станут кратковременным и не такими частыми.

«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая», - рассказал синоптик.