В Украине в мае появился новый праздник
Указ президента Украины №181/2021 от 29 апреля обнародован на сайте Офиса президента.
День Государственной службы специальной связи и защиты информации будут отмечать ежегодно 25 мая.
Праздник установлен с учетом значения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для обеспечения безопасности и защиты государственного суверенитета.
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Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Кроме того, мы писали, что украинцев ждет теплая Пасха с благоприятными погодными условиями
Весна в 2021 году выдалась на удивление холодной и дождливой. Однако, по прогнозу синоптика, к концу апреля температура начнет уверенно повышаться, а осадки станут кратковременным и не такими частыми.
«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая», - рассказал синоптик.
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