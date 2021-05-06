Известная украинская гимнастка Даша Ульянова, победительница "Холостяка-10", показала, как отдыхает на курорте
Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова не так давно отправилась на Сейшельские острова. Красотка активно отдыхает в отпуске, делясь интересными фото в социальной сети Инстаграм.
В этот раз Даша опубликовала фото, где показала своего нового "друга" - черепаху. Красотка сидела рядом на коленках в прозрачном платье, собираясь поцеловать животного. На втором и третьем фото черепаха уже позировала сама. Ульянова рассказала об этом удивительном существе в публикацие:
"Черепахи на Сейшелах.
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Пожалуй, одно из самый увлекательных приключений, которое нас ожидало на Сейшелах, это остров больших черепах - Курьез. Здесь живут гигантские черепахи-долгожители, в среднем их жизненный период длится 100-150 лет. Представляете ? А вес доходит до 250 кг
На территории острова расположен черепаший питомник, в котором черепахи рождаются и растут до 5-ти лет, после чего их выпускают в дикую природу.
А ещё эти великаны полностью безобидные, легко идут на контакт с человеком и видно, что привыкли к туристам и любят позировать на камеру.
Как вам мои новые друзья? Хотели бы посетить это место?".
Фанаты поставили почти 9 тысяч лайков и написали комментарии:
"Дашуль , ждём больше фото и красоты такой", "Она еще и улыбается", "Какая милота", "Цапнет, черепаха, за те губахи".
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