Фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк поиграла с образами, доказав, что может быть совершенно разной
Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала уютный лук, отказавшись от гламура.
Так, Соня позировала в розовом худи, который выглядел несколько растянутым, а также черных штанах. При этом девушка натянула капюшон и показала лицо с минимумом косметики.
Плакидюк чувствовала себя расслабленно, позируя перед большим зеркалом со стаканчиком кофе.
"Создаю контраст с предыдущим фото😜 и хвастаюсь любимой кофтой🌙", - сообщила она в подписи.
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Пользователи кинулись комментировать:
"Боде какая девочка красивая ❤️"
"Как мило ❤️😍"
"Чудова😍"
"Дааа, на фоне предыдущего фото, это действительно контраст 😏"
"Сонечка😍🔥❤️ ти красотка😍"
Добавим, что на предыдущем снимке, о котором говорит Соня, она ошеломила откровенным образом. Девушка была в парике, очках и бежевом корсете с мегаобъемным украшением на плече. При этом невозможно не обратить внимания на показавшиеся в декольте "полушария". Видно, что фото студийное и прошедшее все "пытки" фильтрами и фотошопом.
"Леди гага😍"; "Воууууу женщина 😍"; "Я ослепла от этой красоты невероятной"; "Красивый цвет 😍такой сочный, лимонный!"; "Били Айлиш юкраиниан эдишон 😂"; "Уууу какое масло масленное 🥵☀️", - отреагировали пользователи.
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