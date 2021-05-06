В Польше украинку не пустили на рейс до Киева да еще и оштрафовали

Инцидент произошел в аэропорту имени Леха Валенсы. Когда 40-летняя женщина проходила контроль перед рейсом, она решила пошутить. На вопрос относительно своего багажа она сказала, что в нем – бомба

Об этом сообщают в Морском отделе пограничной службы страны.

Поляки юмор женщины не оценили, после ее неудачной шутки о бомбе, в аэропорт прибыли взрывотехники. После детальной проверки вещей пассажирки выяснилось, что бомбы нет.

Наконец, гражданка Украины заявила, что таким образом просто пошутила.

В качестве наказания женщину оштрафовали на 500 злотых (около 3,6 тысячи гривен). Кроме того, командир самолета, на котором украинка намеревалась вылететь домой, отказался брать ее на борт. То есть ее не пустили на борт самолета.

Также ранее сообщалось, что лишь за год карантина в Польшу переехало 100 тысяч украинцев.

Из 100 тысяч человек, 40 тысяч человек прибыли в Польшу с целью постоянного места жительства только с января по апрель текущего года. Отмечается, что украинцы в основном работают на неквалифицированных работах. Средняя зароботная плата составляет здесь 30000-35000 тыс грн.

Напомним, украинского заробитчанина в разгар карантина оставили без жилья: "Соседи не пустили назад, ведь..."

Как сообщала Politeka, облавы на украинцев начались в странах ЕС, высылают сотнями, детали переполоха.

Также Politeka писала, что украинских заробитчан массово выгоняют, суровые изменения вступили в действие.