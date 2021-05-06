Украинка, которая пережила Вторую мировую войну, вылечилась от коронавируса

Историю 101-летней одесситки рассказали "Суспільне".



Евгения Авраменко заболела еще в начале марта, а показатели сатурации достигали 83%.

Течение болезни у женщины было тяжелым - она теряла сознание и задыхался. В больницу ее положить не удалось, поскольку мест для больных коронавирусом там не было.

Помогала преодолеть болезнь ветерану ее внучка, которая ставила ей капельницы.



Лечение семье обходилось в 2-3 тысячи гривен в сутки.

"Это и антибиотики, и лекарства, чтобы поддержать сердечную деятельность. Для ветеранов войны эти вещи должны быть бесплатными", - поделилась внучка.

Ранее мы сообщали, что в городе Черновцы 100-летняя женщина вылечилась от коронавируса. Ее госпитализировали в больницу с 30% поражения легких.

Мария Тихоновна, которой уже 100 лет, вместе со всей семьей в начале марта заболели ковидом. Женщину госпитализировали с поражением легких. Сначала она нуждалась в кислородной поддержке, однако со временем начала выздоравливать.

К слову, о новой волне коронавируса в Украине, Шмигаль рассказал, когда введут жесткий локдаун: "к сожалению...".

Как сообщала Politeka, украинские города начали переходить на жесткий карантин, закрывается общепит и не только: что будет дальше.

Также Politeka писала о новом локдаун, в Минздраве предупредили украинцев об очередном усилении: "по всей территории страны...".