Украинский исполнитель Виталий Козловский признался, что стал участником нового сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф"

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Виталий Козловский опубликовал в своем микроблоге в Instagram яркий кадр, которым объявил о своем участии в кулинарном шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY". Отметим, что новый сезон кулинарного проекта со звездными участниками украинцы увидят уже этим летом, а поучаствуют в нем известные актеры, певцы, танцоры и актеры.

На новой фотографии Виталик запечатлен на кухне кулинарного шоу, он весело улыбается, держа в руках серебристую сковородку с логотипом шоу. Перед камерой артист появился в светлой рубашке и красном фартуке с эмблемой программы. "Ой, что это будет", - пописал фотографию Козловский.

Фолловеры артиста тут же принялись обсуждать его новое фото, а также участие в кулинарном проекте. "Что будет? Вы будете бить нас сковородой? "Можно мне такого повара на кухню?", "Молодец, впереди в новом всегда есть интерес, новые эмоции и знания", "Ой, ждем", "Класс. Очень жду", "Что-то интересное", "Будет горячо", "Будет очень круто", "Класс", "Надо прятаться", "Очень хочу посмотреть, и жду с нетерпением", "Красавчик", "Когда?", "Ух, ручища какие, и, как всегда, красавец!", - пишут восторженные поклонники в комментариях под фото артиста.

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