Расширен список товаров, которые запретили доставлять из России в Украину

Так, в Украине аннулировали часть ранее выданных разрешений на ввоз издательской продукции, которая изготовлена или ввозится с территории РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомитет теле - и радиовещания.

Проанализировав книжные продажи и запросы рынка, комитет попросили в соответствии с законодательством аннулировать ранее выданные разрешения.

В результате Госкомтелерадио поручило изъять соответствующие записи о выдаче разрешений из информационно-телекоммуникационной системы органов доходов и сборов и реестра издательской продукции России, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины.

Всего в перечне находятся 2 226 товаров - наименований книг. С перечнем всех запрещенных книг в Украине можно ознакомиться на официальном сайте Госкомтелерадио.

Стоит отметить, что в Украине действует закон, запрещающий ввозить в страну книги, признанные нежелательными.

Его приняли в 2017 году. В частности, под его действие попали российские издания, в которых власти обнаружили антиукраинское содержание и пропаганду страны-агрессора. А также те, в которых обнаружили призывы к нарушению суверенитета и подрыву безопасности государства.

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