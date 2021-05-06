Расширен список товаров, которые запретили доставлять из России в Украину
Так, в Украине аннулировали часть ранее выданных разрешений на ввоз издательской продукции, которая изготовлена или ввозится с территории РФ.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомитет теле - и радиовещания.
Проанализировав книжные продажи и запросы рынка, комитет попросили в соответствии с законодательством аннулировать ранее выданные разрешения.
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В результате Госкомтелерадио поручило изъять соответствующие записи о выдаче разрешений из информационно-телекоммуникационной системы органов доходов и сборов и реестра издательской продукции России, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины.
Всего в перечне находятся 2 226 товаров - наименований книг. С перечнем всех запрещенных книг в Украине можно ознакомиться на официальном сайте Госкомтелерадио.
Стоит отметить, что в Украине действует закон, запрещающий ввозить в страну книги, признанные нежелательными.
Его приняли в 2017 году. В частности, под его действие попали российские издания, в которых власти обнаружили антиукраинское содержание и пропаганду страны-агрессора. А также те, в которых обнаружили призывы к нарушению суверенитета и подрыву безопасности государства.
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