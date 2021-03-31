В Украине накануне Пасхи существенно подорожали некоторые продукты питания

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Сегодня".

Так, в прошлом году продукты в Украине подорожали на 9,1%, в январе текущего года - на 1,4%, а в феврале - еще на 2,2%.

По прогнозам НБУ, цены на еду будут расти вплоть до нового урожая.

Лидерами подорожания в Украине стали яйца - за год их стоимость выросла почти на 85%. Однако в марте 2021 года яйца уже начали дешеветь. Оптовая цена за месяц снизилась с 32 до 28 грн за десяток. Однако в этом году уже в конце апреля яйца могут снова подорожать, потому что перед Пасхой традиционно растет спрос на этот продукт.

Что же касается мяса, в Нацбанке считают, что весной оно будет дорожать из-за повышения цен на корма для животных. В частности, на стоимость мяса влияют цены на зерно, а они на мировых рынках сейчас стремительно растут.

Курятина и другие виды мяса дорожают сейчас во многих странах. Украина экспортирует этот товар, поэтому стоит ожидать, что и внутри страны цены на него не будут падать. В марте курятина уже подорожала. Цена на тушку поднялась с 53 до 57,5 грн за 1 кг, а на заднюю четверть - с 46 до 53 грн за 1 кг.

Впрочем, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что перед Пасхой подорожает разве что свинина - где-то на 10-15%. Это происходит каждый год, потому что к Пасхе украинцы традиционно отдают предпочтение блюдам из свинины. После Пасхи цены на свинину упадут примерно на 20%.

Напомним, усиление карантина в Украине: местные власти собрались остановить транспорт и закрыть детсады, детали.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о нововведениях с транспортом: "Чтобы уравнять права…"

Также Politeka писала, что Степанов выступили с заявлением: остановка транспорта и локдаун по всей Украине ," мы должны..."