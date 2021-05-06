В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Гидромедцентре.



Синоптики сообщают, что порывы ветра будут достигать 20 метров за секунду, объявлен I уровень опасности.

"6-7 мая в большинстве районов центральных, северных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Натальи Диденко, атмосферный фронт 7 мая обусловит дожди на западе, севере Украины, во многих центральных областях.

Синоптики Украинского гидромедцентра также сообщали, что 8 мая грозовые ливни накроют всю Украину.

Отметим, что согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня уже к 10 мая в Украине стремительно потеплеет и придут летние градусы, а в 20-х числах мая жара уже будет достигать 30 градусов и выше.

Напомним, выше +30 градусов: украинцам сообщили, что будет с погодой уже совсем скоро.

Как сообщала Politeka, погода слетит с катушек, подпортив украинцам день: в каких регионах похолодает, а где пойдут дожди.

Также Politeka писала, что грозы и ливни испортят украинцам выходной, синоптики предупредили об опасности: «местами возможны…».