В Украине ожидается ухудшение погодных условий
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Гидромедцентре.
Синоптики сообщают, что порывы ветра будут достигать 20 метров за секунду, объявлен I уровень опасности.
"6-7 мая в большинстве районов центральных, северных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу Натальи Диденко, атмосферный фронт 7 мая обусловит дожди на западе, севере Украины, во многих центральных областях.
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Синоптики Украинского гидромедцентра также сообщали, что 8 мая грозовые ливни накроют всю Украину.
Отметим, что согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня уже к 10 мая в Украине стремительно потеплеет и придут летние градусы, а в 20-х числах мая жара уже будет достигать 30 градусов и выше.
Напомним, выше +30 градусов: украинцам сообщили, что будет с погодой уже совсем скоро.
Как сообщала Politeka, погода слетит с катушек, подпортив украинцам день: в каких регионах похолодает, а где пойдут дожди.
Также Politeka писала, что грозы и ливни испортят украинцам выходной, синоптики предупредили об опасности: «местами возможны…».