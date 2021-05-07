Украинские власти решили поддержать Индию в борьбе с коронавирусом

В частности, Денис Шмыгаль заверил, что Украина готова помочь Индии справиться с пандемией. Там сейчас фиксируют масштабную вспышку COVID-19, а Украина поделится с Индией необходимым кислородом.

Об этом премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире передачи Право на владу на 1+1 (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Премьер-министр отметил, что такую поддержку уже предложили индийскому правительству. Кроме того, была предложена и другая помощь, но Индия отказалась от всего, кроме кислорода.

"Как и все страны, мы обратились к Индии и спросили, какая помощь может быть оказана. Они отказались от всего, кроме кислорода. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы", - сказал украинский премьер.

Стоит напомнить, что в Индии второй день подряд фиксируют антирекорды по числу новых заражений коронавирусом. За вчера COVID-19 обнаружили у 414 188 человек.



С начала пандемии в Индии заразились уже 21,49 миллиона человек, общее количество смертей достигло 234 тысяч 83. На этой неделе в стране зарегистрировано 1,57 млн новых случаев и более 15 тысяч смертей.

Напомним, что субсидии украинцам будут назначать по-новому, Шмыгаль сделал важное заявление.

Как сообщала Politeka, Шмыгаль раскрыл, к чему готовиться украинцам и какие области вышли из "красной" зоны.

Также Politeka писала, о режиме чрезвычайной ситуации в Украине: Шмыгаль сделал экстренное заявление.