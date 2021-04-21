Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив нову заяву щодо карантину в країні

Так, на засіданні уряду Шмигаль заявив, що карантин в країні продовжується до 30 червня, передає "УП".

Денис Шмыгаль

Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації, яка насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії.

Українці в цей час повинні залишатися обачними і обережними, особливо в період травневих свят і Великодня.

Популярні новини зараз

Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."

Дружина продюсера "Квартал 95", приспустивши сукню, поділилася правилом життя: "Запам'ятай раз і назавжди..."

Тотальний локдаун, Ляшко звернувся до українців з важливою заявою: "Травневі та великодні свята…"

Сніг і морози не відступають, українців попереджають про небезпеку: "Вночі 20 квітня..."

На Землю насуваються потужні магнітні бурі: названа дата найсильнішого " удару"
Показати ще

У святкові дні Кабмін закликав людей залишатися вдома, адже масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності.

Крім того в Києві можуть послабити карантин вже до кінця місяця.

З такою заявою виступив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За словами чиновника, ймовірність переходу столиці з "червоної" карантинної зони в "жовту" дуже велика.

степанов, ковід

"Є велика надія, що до 30 Квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - каже Степанов.

Також міністр нагадав про карантинні правила, яких потрібно дотримуватися незважаючи на прийдешні свята.

До слова про Католицьке Великдень 2021: дата і все, що важливо знати про свято в умовах карантину.

Крім того Politeka писала, коли українці відзначатимуть Великдень у 2021 році, названо дати.

Також Politeka писала, що українцям розповіли про вихідні, які чекають країну у зв'язку зі святкуванням Великодня.