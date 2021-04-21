Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив нову заяву щодо карантину в країні
Так, на засіданні уряду Шмигаль заявив, що карантин в країні продовжується до 30 червня, передає "УП".
Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації, яка насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії.
Українці в цей час повинні залишатися обачними і обережними, особливо в період травневих свят і Великодня.
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У святкові дні Кабмін закликав людей залишатися вдома, адже масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності.
Крім того в Києві можуть послабити карантин вже до кінця місяця.
З такою заявою виступив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За словами чиновника, ймовірність переходу столиці з "червоної" карантинної зони в "жовту" дуже велика.
"Є велика надія, що до 30 Квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - каже Степанов.
Також міністр нагадав про карантинні правила, яких потрібно дотримуватися незважаючи на прийдешні свята.
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