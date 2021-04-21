Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив нову заяву щодо карантину в країні

Так, на засіданні уряду Шмигаль заявив, що карантин в країні продовжується до 30 червня, передає "УП".

Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації, яка насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії.

Українці в цей час повинні залишатися обачними і обережними, особливо в період травневих свят і Великодня.

У святкові дні Кабмін закликав людей залишатися вдома, адже масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності.

Крім того в Києві можуть послабити карантин вже до кінця місяця.