Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал новое заявление относительно карантина в стране
Так, на заседании правительства Шмыгаль заявил, что карантин в стране продлевается до 30 июня, передает "УП".
Правительство продолжает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, которая прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.
Украинцы в это время должны оставаться осмотрительными и осторожными, особенно в период майских праздников и Пасхи.
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В праздничные дни Кабмин призвал людей оставаться дома, ведь массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости.
Кроме того в Киеве могут ослабить карантин уже до конца месяца.
С таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По словам чиновника, вероятность перехода столицы с "красной" карантинной зоны в "желтую" очень велика.
"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", - говорит Степанов.
Также министр напомнил о карантинных правилах, которых нужно придерживаться несмотря на грядущие праздники.
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