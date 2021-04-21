Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал новое заявление относительно карантина в стране

Так, на заседании правительства Шмыгаль заявил, что карантин в стране продлевается до 30 июня, передает "УП".

Правительство продолжает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, которая прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.

Украинцы в это время должны оставаться осмотрительными и осторожными, особенно в период майских праздников и Пасхи.

В праздничные дни Кабмин призвал людей оставаться дома, ведь массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости.

Кроме того в Киеве могут ослабить карантин уже до конца месяца.