На украинско-польской границе люди стоят в многочасовых очередях

Как передает Politeka.net, подробности и кадры с места показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Более двухсот авто скопилось на пункте пропусках "Шегини" и "Краковце". По словам пограничников, своей очереди на выезд с Уркаине люди ждут по 8-10 часов.





"Праздники уже закончились и наши граждане возвращаются на работу, возможно, на обучение в страны Европы. Прогнозируем, что очереди к выходным должны исчезнуть", — поделилась начальник пресс-службы Львовского пограничного отряда.

Ранее в Украине предложили запустить программу беспроцентных кредитов до 150 тыс. гривен на открытие своего дела.

На это власти готовятся выделить более 100 млн гривен.

Кредиты планируют выдавать на открытие малого бизнеса – например, кофейни, небольшого хостела или теплицы для микрозелени и овощей. Ожидается, что это поможет удержать дома украинцев, которые ездят на заработки заграницу.

Напомним, украинского заробитчанина в разгар карантина оставили без жилья: "Соседи не пустили назад, ведь..."

Как сообщала Politeka, облавы на украинцев начались в странах ЕС, высылают сотнями: "Не имеют права...", детали переполоха.

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