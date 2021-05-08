Украинцев готовят к повышению цен на отдельные виды алкогольных напитков

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Предусмотрено увеличение цен:

на водку и ликеро-водочные изделия на 6,2%;

виски, ром и джин - на 5,9%;

коньяк (бренди) - на 5,5%;

винодельческую продукцию (сброженные напитки, смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками; сидр и пери и т.д.), вермуты и другие вина - на 8,2-34,2%.

Цена на натуральные виноградные, игристые вина и газированные винные напитки повышатся не будет.

Минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100% спирта, используемого для:

производства водки и ликеро-водочных изделий составит 362 гривны, а розничной - 475 гривен;

на виски, ром и джин 721 гривна и 948 гривен;

на коньяк 3 звезды - 516 гривен и 677 гривен;

на коньяк 4 звезды - 560 гривен и 735 гривен;

на коньяк 5 звезд - 608 гривен и 799 гривен.

Отмечается, что это решение приведет к росту поступлений в государственный и местный бюджеты на 300 млн гривен и снизит количество смертей, из-за употребления алкоголя.

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