Новолуние 11 мая круто изменит жизнь четырех знаков Зодиака
Астрологи рассказали о четырех знаках Зодиака, которым повезет на новолуние 11 мая, пишет "Астрозодиак".
Весы
Для Весов на Новолуние решатся многие рабочие вопросы, будет шанс достичь прогресса в очень важном деле. Друзья могут поделиться с вами хорошими идеями.
Дева
Без ваших усилий решится проблема, которая не давала вам покоя долгое время. Во второй половине дня можно заняться серьезной и ответственной работой.
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Лев
На Новолуние у Львов будет шанс решить старые проблемы на работе. Также возможна небольшая денежная прибыль.
Рыбы
Вероятны споры и разногласия на работе, но они пойдут на пользу делу и помогут принять верное решение.
К слову, в Украину идет долгожданное тепло.
Об этом заявил синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.
Он сообщил, что температура воздуха вскоре будет достигать +22...+27 градусов.
"Колебание температур будет зависеть от регионов Украины, но в целом погода будет стабильно практически летней", - заявил Мурмыло.
По его словам холодная погода продержится в Украине до 10 мая, это связано с воздушными массами с северо-запада.
"С 12 мая начнется постепенное повышение температуры – дневной и ночной", - резюмировал синоптик.
Напомним, цены на популярный в Украине продукт резко снизятся, подробности.
Как сообщала Politeka, Одесса переживает рекордное подорожание цен на продуктовый набор.
Также Politeka писала, что украинцев срочно предупредили о подорожании продуктов, масло по 60 грн только начало.