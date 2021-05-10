​Новолуние 11 мая круто изменит жизнь четырех знаков Зодиака

Астрологи рассказали о четырех знаках Зодиака, которым повезет на новолуние 11 мая, пишет "Астрозодиак".

Весы

Для Весов на Новолуние решатся многие рабочие вопросы, будет шанс достичь прогресса в очень важном деле. Друзья могут поделиться с вами хорошими идеями.

Дева

Без ваших усилий решится проблема, которая не давала вам покоя долгое время. Во второй половине дня можно заняться серьезной и ответственной работой.

Лев

На Новолуние у Львов будет шанс решить старые проблемы на работе. Также возможна небольшая денежная прибыль.

Рыбы

Вероятны споры и разногласия на работе, но они пойдут на пользу делу и помогут принять верное решение.

К слову, в Украину идет долгожданное тепло.

Об этом заявил синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

Он сообщил, что температура воздуха вскоре будет достигать +22...+27 градусов.

"Колебание температур будет зависеть от регионов Украины, но в целом погода будет стабильно практически летней", - заявил Мурмыло.

По его словам холодная погода продержится в Украине до 10 мая, это связано с воздушными массами с северо-запада.

"С 12 мая начнется постепенное повышение температуры – дневной и ночной", - резюмировал синоптик.

Напомним, цены на популярный в Украине продукт резко снизятся, подробности.

Как сообщала Politeka, Одесса переживает рекордное подорожание цен на продуктовый набор.

Также Politeka писала, что украинцев срочно предупредили о подорожании продуктов, масло по 60 грн только начало.