Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала себя на отдыхе, рассказав о шейминге

Как пишет Politeka net, Лера Товстолес является одной из красоток "Женского квартала". Звезда активно ведет социальные сети, где часто публикует новые фото.

В этот раз Лера показала себя в купальнике. Красотка стояла среди пустыни, надев белые очки. Товстолес на нескольких кадрах решила показать фигуру, рассказав о шейминге:

"Скинни-шейминг ...?)

Что это такое?)

Если вы комментируете чужую худобу, значит вы шеймите . Заставляете худую девушку есть - это тоже шейминг.

Я очень часто сталкиваюсь с комментариями по поводу своей фигуры и уже научилась отвечать на подобные комментарии.

-Лера , ты такая худая.

-Да, спасибо, мне повезло.

Если вы хотите сделать худой девушке комплимент , то выбирайте слова «красивая», «утончённая», «прекрасная» ... и тд .

Мое тело- мое дело . Мой папа был худым до 30 лет, можно сказать тощим. Все пытались его накормить, особенно те, кто страдал от лишнего веса.

Мне передались его гены и я безумно счастлива, что живу во времена, когда любая внешность человека может быть прекрасной.

Так что мы можем вместе поржать над моими сиськами и тощим телом, у меня нет комплексов . Но тогда и я имею право поржать над вами.

Если вас шеймят- не стесняйтесь сказать об этом. Но и относитесь к себе с юмором.

Относиться к себе слишком серьёзно – это смешно", - написала Лера.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Во-первых, это идеально", "Капусту нужно кушать )))", "чень знакомая ситуация, когда тебя постоянно хотят накормить, потому что "ты слишком худая, прям кости светятся", "боже , как же это знакомо. Лера, ты очень красивая".

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