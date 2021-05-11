Скандальная 8-летняя блогерша вернулась к 13-летнему бойфренду

Стоит напомнить, что 8-летняя украинка Милана Маханец попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Паем. Похоже несовершеннолетние первый раз увиделись после скандала и уже даже снимают новые видео.

Об этом свидетельствуют новые снимки с Instagram Миланы и Паши.

На одном из снимков дети позировали вместе: Милана держала в руках игрушку, а рядом с ней стоял Паша. Милана прокомментировала свою встречу с мальчиком в своем аккаунте.

"Мы не виделись меньше двух месяцев, а мне показалось что прошла вечность. Паша подарил мне этого медведика, как думаете на сколько % 1-100 он похож на Пашу?" - написала Милана.

Также блогеры снова начали снимать видео развлекательного характера для социальных сетей, которыми похвастались в Instagram-Stories.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на воссоединение блогеров. Одни писали, что Милана и Паша прекрасно выглядят вместе. Другие обращали внимание на их разницу в возрасте, а также ругали родителей детей: "Чувак ... она похожа на твою младшую сестру ... твои родители должны сесть в тюрьму", "Все эти отношения отвратительны", "Простите но это уже перебор. Я в своих 8 лет ещё вообще не знала что такое "встречаться"".

Напомним, что в сети подметили важную деталь в скандале с малолетними блогерами.

Также Politeka сообщала, скандал с романом 8-летней киевлянки с 13-летним блогером получил неожиданное продолжение.