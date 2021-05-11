В университете Шевченко прокомментировали скандал вокруг дочери судьи из-за Басты

Так, в КНУ имени Тараса Шевченко считают, что их студентка Анастасия Тарасюк своими скандальными высказываниями о российском рэпере Басте и Украине бросает тень на репутацию учреждения.

Об этом сообщает "5 канал".

Более того, в университете срочно созывают ученый совет, а преподаватели собирают подписи под обращением в университетскую комиссию по этике.

Заведующая кафедрой фольклористики Олеся Наумовская считает, что Анастасия должна понести наказание и это "дело СБУ", так как девушка "говорила о территориальной целостности Украины".

Доцент Киевского вуза Оксана Мацько подчеркивает, что "позор лег на весь университет".

"Видеообращение, несмотря на неубедительное оправдание, которое было распространено, является проявлением глубокого неуважения к государству Украина, к будущей профессии юриста. А может и интерпретироваться как "участие в дестабилизации общественной жизни в Украине", о чем говорится на сайте Центра "Миротворец", – отметили в университете.

Однако отчислять студентку пока не спешат, так как для этого в университете есть четкий перечень оснований, а публичных призывов к сепаратизму в нем нет.

Напомним, в чем суть скандала. Так, Киевская студентка Анастасия записала видео, в котором назвала украинцев "быдлом", потому что они якобы "мешают отдыхать ее любимому исполнителю" - российскому рэперу Баста. Кроме того, она в уничижительном тоне высказалась о захвате Россией полуострова Крым в 2014 году.

Напомним, дочь киевского судьи, которая назвала Крым российским и унизила украинцев, записала новое видео.

Как сообщала Politeka, жительница Мариуполя взъелась на ВСУ, скандальное видео.

Также Politeka писала, что киевская школьница прославилась после речи о ненависти к украинскому языку.