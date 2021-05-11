Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сделал заявлене относительно коронавируса

По его словам, в ближайшее время в Украине может начаться четвертая волна COVID-19.

Об этом он заявил во время брифинга 11 мая.

"Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жестким", - сообщил Степанов.

Ранее мы писали, что украинцев готовят к повышению цен на отдельные виды алкогольных напитков.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Предусмотрено увеличение цен:

на водку и ликеро-водочные изделия на 6,2%;

виски, ром и джин - на 5,9%;

коньяк (бренди) - на 5,5%;

винодельческую продукцию (сброженные напитки, смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками; сидр и пери и т.д.), вермуты и другие вина - на 8,2-34,2%.

Цена на натуральные виноградные, игристые вина и газированные винные напитки повышатся не будет.

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