Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сделал заявлене относительно коронавируса
По его словам, в ближайшее время в Украине может начаться четвертая волна COVID-19.
Об этом он заявил во время брифинга 11 мая.
"Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жестким", - сообщил Степанов.
Ранее мы писали, что украинцев готовят к повышению цен на отдельные виды алкогольных напитков.
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Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Предусмотрено увеличение цен:
- на водку и ликеро-водочные изделия на 6,2%;
- виски, ром и джин - на 5,9%;
- коньяк (бренди) - на 5,5%;
- винодельческую продукцию (сброженные напитки, смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками; сидр и пери и т.д.), вермуты и другие вина - на 8,2-34,2%.
Цена на натуральные виноградные, игристые вина и газированные винные напитки повышатся не будет.
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