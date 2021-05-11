Доктор Комаровский назвал главные причины бессонницы у взрослых и детей

Об этом он рассказал на страничке в Instagram .

Комаровский отметил, что как такового заболевания бессонницы у маленьких детей возникать не должно. Причиной плохого сна могут стать лишь некомфортные условия.

Доктор заявил, что в первую очередь необходимо избавить себя от всех факторов, которые мешают уснуть: стресс, температура в помещении, переедание на ночь и прочее.

То есть, родителям необходимо обустроить удобную кровать, увлажнить воздух и проветрить в комнате.

По словам педиатра, важно приучать детей ко сну в некомфортных условиях.

То есть укладывать его спать у телевизора, например, при небольшом количестве света. Тогда ребенок не станет просыпаться от каждого шороха.

К слову, доктор Евгений Комаровский рассказал, как обезопасится от клещей.

"Сезон активности клещей начинается. Будьте осторожны", - сообщил доктор в подписи к посту.

Комаровский отметил, что самым главным в профилактике от клещей является закрытая одежда. При посещении леса вам необходимо одевать длинные брюки, длинные рукава и головной убор.

Также необходимо обзавестись природным или синтетическим химическим веществом, которое будет отпугивать членистоногих.

Напомним, что Евгений Комаровский обратился к украинцам, касается каждого: "Я должен вас расстроить".

Как писала Politeka, доктор Комаровский раскрыл, чем грозит оставлять младших детей на старших: "Крайне рискованно...".

Также Politeka писала, что Украину накрыли яд и гарь, доктор Комаровский выдал инструкцию по спасению: "Проще всего...".