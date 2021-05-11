Доктор Комаровский назвал главные причины бессонницы у взрослых и детей
Об этом он рассказал на страничке в
Комаровский отметил, что как такового заболевания бессонницы у маленьких детей возникать не должно. Причиной плохого сна могут стать лишь некомфортные условия.
Доктор заявил, что в первую очередь необходимо избавить себя от всех факторов, которые мешают уснуть: стресс, температура в помещении, переедание на ночь и прочее.
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То есть, родителям необходимо обустроить удобную кровать, увлажнить воздух и проветрить в комнате.
По словам педиатра, важно приучать детей ко сну в некомфортных условиях.
То есть укладывать его спать у телевизора, например, при небольшом количестве света. Тогда ребенок не станет просыпаться от каждого шороха.
К слову, доктор Евгений Комаровский рассказал, как обезопасится от клещей.
"Сезон активности клещей начинается. Будьте осторожны", - сообщил доктор в подписи к посту.
Комаровский отметил, что самым главным в профилактике от клещей является закрытая одежда. При посещении леса вам необходимо одевать длинные брюки, длинные рукава и головной убор.
Также необходимо обзавестись природным или синтетическим химическим веществом, которое будет отпугивать членистоногих.
Напомним, что Евгений Комаровский обратился к украинцам, касается каждого: "Я должен вас расстроить".
Как писала Politeka, доктор Комаровский раскрыл, чем грозит оставлять младших детей на старших: "Крайне рискованно...".
Также Politeka писала, что Украину накрыли яд и гарь, доктор Комаровский выдал инструкцию по спасению: "Проще всего...".