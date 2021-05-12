В Израиле вспыхнули массовые беспорядки
По словам мэра еврейско-арабского города Яир Ревиво, контроль над ситуацией был полностью потерян, пишет Times of Israel.
Местные власти просят ввести войска, объявить чрезвычайное положение и комендантский час.
"Я призвал премьер-министра объявить в Лоде чрезвычайное положение. Позвонить в Армию обороны Израиля. Чтобы ввести комендантский час, чтобы восстановить тишину... Это гигантский инцидент – интифада арабских израильтян. Вся работа, которую мы проделывали здесь в течение многих лет, пошла насмарку", – заявил Ревиво.
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Также он рассказал, что сейчас происходит в городе.
"Горят синагоги. Подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам… В Лоде разразилась гражданская война", – сказал мэр и что "ничего подобного не было в истории Израиля".
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