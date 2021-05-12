Заробитчанка Наталья из Сум в Варшаве живет уже почти 7 лет

О своей жизни в Польше она рассказывает в Instagram.

Наталья сообщила, что "клеймо" мигранта в Польше на зарплату не влияет.

"В 2014 году я сама столкнулась с тем, что мне платили вдвое меньше, чем полякам, фактически за тот же объем работы. Однако многое зависит от работодателя и наличия у работника легальных документов", - пишет украинка.

Согласно данным Главного управления статистики Польши 2021 года, минимальная зарплата в Польше - 2 800 злотых (около 20 840 гривен), а средняя – 5 568,82 злотого (почти 41 450 гривен).

Средний чек покупок на неделю в супермаркетах Польши составляет около 250 – 300 злотых (около 2 000 гривен).

Базовые продукты в Польше:

1 килограмм сахара – 2,49 злотого (18,50 гривны);

хлеб – 3,79 злотого (28,19 гривні);

1 литр молока – 2,89 злотого (21,50 грн).

Ранее мы писали, что цены на продукты снова вырастут, как в мире, так и в Украине.

Стало известно, что подорожает в Украине в 2021 году. Рост цен, согласно прогнозам, коснется любимых продуктов украинцев, который есть на каждом столе.

Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Эксперт назвал главную причину подорожания яиц. По его словам, украинские производители яиц стали вновь выходить на европейские рынки, а это плохо для внутреннего потребителя.

Также во всем мире наблюдается тренд подорожания говядины, и Украина не исключение. Это связано с сокращением поголовья.

Наряду с этим, по его словам, не падают цены на кукурузу, подсолнечное масло и комбикорма.

Напомним, цены на популярный в Украине продукт резко снизятся, подробности.

Как сообщала Politeka, Одесса переживает рекордное подорожание цен на продуктовый набор.

Также Politeka писала, что украинцев срочно предупредили о подорожании продуктов, масло по 60 грн только начало.