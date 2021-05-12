Полицейские получили сообщение из роддома о госпитализации 33-летней украинки с послеродовыми осложнениями
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.
Жительница Черновцов обратилась к медикам за помощью и сообщила им, что у нее произошли преждевременные роды - она родила дома мертвого ребенка, которого спустя два дня закопала на окраине областного центра, где именно женщина вспомнить не может.
Роженица объяснила поступок послеродовым шоковым состоянием.
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Следователи полиции начали уголовное производство для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Сейчас правоохранители проверяют полученную информацию.
Если правоохранители установят причастность женщины к гибели младенца, ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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Спасатели прибывшие на вызов застали дом в огне. Пламя распространилось на площади 55 кв. м.
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