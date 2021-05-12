Полицейские получили сообщение из роддома о госпитализации 33-летней украинки с послеродовыми осложнениями

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

Жительница Черновцов обратилась к медикам за помощью и сообщила им, что у нее произошли преждевременные роды - она родила дома мертвого ребенка, которого спустя два дня закопала на окраине областного центра, где именно женщина вспомнить не может.

Роженица объяснила поступок послеродовым шоковым состоянием.

Следователи полиции начали уголовное производство для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Сейчас правоохранители проверяют полученную информацию.

Если правоохранители установят причастность женщины к гибели младенца, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того мы ранее писали, на Харьковщине в частном доме обнаружили тело мужчины

Спасатели прибывшие на вызов застали дом в огне. Пламя распространилось на площади 55 кв. м.

В эпицентре пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело 65-летнего владельца дома - он погиб на месте.

Более 6 часов спасатели боролись с огнем.

Причина пожара выясняется.

Напомним про новые правила для кредитов и депозитов, в Нацбанке объявили, что изменится: "С сегодняшнего дня..."

Как сообщала Politeka, в ПриватБанке оставили украинцев без денег в разгар карантина, клиенты в недоумении: "Банк не разрешает..."

Также Politeka писала, что в налоговой предупредили украинцев, что надо успеть сделать до 1 мая: "Грозят штрафы".