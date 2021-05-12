В Украине впервые провели операцию по трансплантации почки

В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые пересадили почку от посмертного донора, передает "Апостроф".

У 40-летнего киевлянина около пяти лет назад полностью перестали функционировать почки. Мужчина трижды в неделю ездил на диализ.

Донором для киевлянина стал 57-летний мужчина, который попал в больницу с острой формой инсульта, спасти его не удалось.

Сейчас состояние пациента, перенесшего трансплантацию почки, стабильное. Мужчину ждет длительная реабилитация.

Ранее мы писали, что полицейские получили сообщение из роддома о госпитализации 33-летней украинки с послеродовыми осложнениями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

Жительница Черновцов обратилась к медикам за помощью и сообщила им, что у нее произошли преждевременные роды - она родила дома мертвого ребенка, которого спустя два дня закопала на окраине областного центра, где именно женщина вспомнить не может.

Роженица объяснила поступок послеродовым шоковым состоянием.

Следователи полиции начали уголовное производство для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Сейчас правоохранители проверяют полученную информацию.

Если правоохранители установят причастность женщины к гибели младенца, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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