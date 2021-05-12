Военнослужащие десантно-штурмовых войск показали полную боевую готовность

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил в Фейсбук.

"В районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие отдельной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины совершенствуют свои практические навыки в ходе мероприятий подготовки на одном из полигонов Донецкой области.", - говорится в сообщении.

В ООС, в рамках учений военные выполняют огневые задачи во время боевых стрельб из артиллерийских систем, вождение автомобильной и бронетанковой техники в разное время суток, упражнения и нормативы по огневой подготовке, тактической медицине и так далее.

Также продолжается подготовка личного состава к выполнению прыжков с парашютом.

Ранее мы писали, что в Украине впервые провели операцию по трансплантации почки.

В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые пересадили почку от посмертного донора.

У 40-летнего киевлянина около пяти лет назад полностью перестали функционировать почки. Мужчина трижды в неделю ездил на диализ.

Донором для киевлянина стал 57-летний мужчина, который попал в больницу с острой формой инсульта, спасти его не удалось.

Сейчас состояние пациента, перенесшего трансплантацию почки, стабильное. Мужчину ждет длительная реабилитация.

Напомним про новые правила для кредитов и депозитов, в Нацбанке объявили, что изменится: "С сегодняшнего дня..."

Как сообщала Politeka, в ПриватБанке оставили украинцев без денег в разгар карантина, клиенты в недоумении: "Банк не разрешает..."

Также Politeka писала, что в налоговой предупредили украинцев, что надо успеть сделать до 1 мая: "Грозят штрафы".