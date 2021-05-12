Военнослужащие десантно-штурмовых войск показали полную боевую готовность
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил в Фейсбук.
"В районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие отдельной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины совершенствуют свои практические навыки в ходе мероприятий подготовки на одном из полигонов Донецкой области.", - говорится в сообщении.
В ООС, в рамках учений военные выполняют огневые задачи во время боевых стрельб из артиллерийских систем, вождение автомобильной и бронетанковой техники в разное время суток, упражнения и нормативы по огневой подготовке, тактической медицине и так далее.
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