В зоопарке семью из США ожидало невероятное зрелище

Так, американка Эммили Остин вместе со своим супругом и новорожденным сыном посетила зоопарк. Когда женщина с ребенком подошла к вольеру гориллы Кики, та начала трогательно прикладывать огромные лапы к стеклу.

Об этом пишет издание SunHerald (чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы).

Все началось с того, что Эммили достала ручку маленького сына и показала ее 39-летней горилле. Но реакция смышленого животного поразила не только американку, но и абсолютно всех, кто в тот момент находился поблизости.

Горилла Кики была очень эмоциональной в тот момент, когда увидела маленького ребенка на руках у женщины. Животное не сводило глаз со спящего ребенка в течение 5 минут. А потом решило "познакомить" своего детеныша Пабло с человеческим малышом и принесло к стеклу его. Она лишь недавно стала мамой – у нее родился 5-й малыш.

"Это было так эмоционально. Прекрасно, что животное чувствует то же, что и ты. В глазах Кики было такое выражение, словно она думала: "Он такой красивый, он такой драгоценный", – поделилась своими впечатлениями Эммили.

Напомним, что парень обнаружил у себя дома неизвестных науке существ: оно шевелится, видео.

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