О своих впечатлениях от украинских городов он рассказал изданию " Сегодня ".

"Нас очень хорошо встречают, хорошо принимают. В общем, мы проводим дни в радости. Я не слушаю рассказы, которые говорят в России! Я приехал и увидел своими глазами, и те рассказы мне не интересны. Люди замечательные, совершенно", -говорит Макаревич.

Относительно Крыма убеждения российского артиста не изменились - он осуждает аннексию полуострова.

"Надоело. Чувствуешь себя попугаем. А я не люблю чувствовать себя попугаем. Мнение мое не изменилось за столько лет. Что талдычить одно и то же", – заявил Андрей Макаревич.

Ранее мы писали, что Макаревич написал на своей странице в Фейсбук, что посетил Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы и Каменец-Подольский.

"Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье - маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей", - написал артист.

Андрей Макаревич поделился снимками, которые сделал во время поездок в украинские города.

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