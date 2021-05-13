Они находились в небе от Киева до Ровенской области, передает "РБК".

Объекты двигались полосой в небе 9, 10 и 11 мая. Их наблюдали в Сарнах до полуночи.

Спутники Starlink, по замыслу Илона Маска, должны сделать скоростной интернет доступным для всего мира.

Первыми будут обслуживать территорию Канады и север США.

Покрытие всей планеты ожидается в 2021 году.

Кроме того мы ранее писали, что сильные порывы ветра привели к обесточиванию в 44 населенных пунктах Харьковщины.

Аварийные отключения произошли в течение 8-10 мая.

"Основной причиной аварийных отключений стало падение деревьев и веток", — говорится в сообщении.

Над устранением проблемы работали 25 бригад энергетиков. Поставка электроэнергии возобновлена.

Улучшение погоды ожидается с 13 мая.

Напомним, в небе над Одессой заметили НЛО, уникальные кадры

Как сообщала Politeka, "Приближается и удаляется": в Одесской области засняли НЛО, невероятное видео

Также Politeka писала, что циклон с новой силой обрушится на Одессу: что ждать от стихии.