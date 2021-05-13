Украинцы запечатлели парад загадочных огней в ночном небе
Вереница "блуждающих звезд" являются спутниками Starlink от компании Илона Маска SpaceX.
Они находились в небе от Киева до Ровенской области, передает "РБК".
Объекты двигались полосой в небе 9, 10 и 11 мая. Их наблюдали в Сарнах до полуночи.
Спутники Starlink, по замыслу Илона Маска, должны сделать скоростной интернет доступным для всего мира.
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Первыми будут обслуживать территорию Канады и север США.
Покрытие всей планеты ожидается в 2021 году.
Кроме того мы ранее писали, что сильные порывы ветра привели к обесточиванию в 44 населенных пунктах Харьковщины.
Аварийные отключения произошли в течение 8-10 мая.
"Основной причиной аварийных отключений стало падение деревьев и веток", — говорится в сообщении.
Над устранением проблемы работали 25 бригад энергетиков. Поставка электроэнергии возобновлена.
Улучшение погоды ожидается с 13 мая.
Напомним, в небе над Одессой заметили НЛО, уникальные кадры
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