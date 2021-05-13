Конфликт украинок начался почти сразу после взлета самолета

На утреннем рейсе Анталия-Запорожье самолет был полностью забит украинцами, вдруг послышались крики двух пассажирок, говорится в сюжете Сніданку з 1+1 (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Очевидцы рассказывают, что подрались две женщины. В одной на руках был годовалый малыш, она разбила голову второй девушке, которая моложе.

Стюарт силой держал пострадавшую с разбитой головой, чтобы она не отвечала взаимностью. Чтобы их угомонить, женщин рассадили в разные места самолета.

На кадрах видно, что у молодой девушки полностью окровавленное лицо. В аэропорту самолет встретила скорая и полиция, а всем пассажирам после посадки пришлось ожидать на борту самолета до тех пор, пока выясняли детали ЧП.

Стоит напомнить, что недавно похожая ситуация произошла в самолете, который летел в Доминикану.

Там конфликт начался из-за того, что муж Юлии отодвинул свое кресло, что якобы не понравилось супружеской паре, которая сидела сзади. В результате одной женщине расцарапали лицо и откусили ноготь. Сразу после такого нападения экипаж самолета оперативно предоставил Юлии домедицинскую помощь. Неадекватную семью пересадили на другие места, но они продолжали угрожать, сидя на своих местах.

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