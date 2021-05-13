Казанский "стрелок" рассказал на допросе о "мотивах" страшной трагедии

Ильназ Галявиев в последнее время проживал один в двухкомнатной квартире, раньше он там жил со своей семьей передает Telegram-канал LIFE SHOT.

"Переехали они 1 апреля 2021 года втроем от меня, точнее - съехали от меня из квартиры на другую свою квартиру... Их переезд был связан с тем, что они все втроем были недовольны тем, как я жил, то, что шумел в квартире и днем, и ночью, громко слушал рок-музыку и стучал сильно дверями. Я делал все это специально и намеренно, так как мне нравилось их унижать", - рассказал стрелок.

Он подчеркнул, что получал удовольствие от унижения родных.

"Я замкнутый одинокий человек. Я - бог. Все остальные - мои рабы и считаются "биомусором"… Изначально я запланировал стать массовым убийцей. Это произошло 1 апреля 2021 года, когда я находился у себя дома. Тогда я понял, что я бог", - пояснил он.

По его словам, онпришел убивать именно в гимназию, потому что она рядом с его домом и в ней много учащихся.

Напомним, стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани. Подросток с оружием открыл стрельбу.

Позже в здании школы произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись от нападающих.

Их эвакуировали через ограждения.

Подростка, которого подозревают в стрельбе, удалось задержать.

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