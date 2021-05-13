Любительница животных проверила, сможет ли вырастить утенка из магазинного яйца, и результат превзошел ожидания

Так, Адель Филлипс из Уэльса была так впечатлена, увидев в TikTok ролик парня, который "высидел" цыпленка из купленных в супермаркете яиц, что решила повторить его эксперимент.

В этот же день девушка приобрела коробку утиных яиц, пишет Daily Mail.

Первым шагом было определить, из каких яиц действительно можно вырастить птенцов. Для этого Адель приобрела домашний инкубатор и поместила туда все купленные яйца.

Каждые три–четыре часа Адель переворачивала яйца, чтобы они прогревались равномерно. При этом родные спасательницы не поддерживали ее затею.

"Все говорили мне, что я ненормальная. Родственники были уверены, что у меня получатся вареные яйца, но мне очень хотелось довести все до конца", - вспомнила девушка.

Прошло три недели, и Филлипс заметила, что скорлупа на яйце стала трескаться.

Уже тогда девушка догадалась, что опыт оказался успешным, но все равно с трудом сдержала эмоции, когда на свет появится утенок, которого девушка назвала Морис.

"Он был настолько маленьким, таким беспомощным и трогательным, что я чуть не заплакала. Тогда я поняла, что мой питомец запросто мог быть на чьём-то тосте", - говорит девушка.

Адель вступила в группу по уходу за цыплятами в Facebook, где узнала, что утенку нужен друг, иначе он может заскучать и умереть. Так в доме девушки появился еще один питомец по кличке Берил.

Напомним, что парень обнаружил у себя дома неизвестных науке существ: оно шевелится, видео.

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