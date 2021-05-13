В результате взрыва в школе пострадали дети



Как передает Politeka.net, подробности ЧП в учебном учреждении Москвы рассказали на Telegram-канале Mash.

По предварительной информации, одна из учениц пятого класса принесла на уроки бомбу-вонючку.

"Она взорвалась в кабинете, и это оказалось слишком опасно — из-за высокой концентрации вещества. После этого четверо учеников пожаловались на сильные головные боли", - говорится в сообщении.





На место приехали несколько бригад скорой, реанимация и полиция. Две девочки отправились в больницу, ещё двое пострадавших от госпитализации отказались.



Ранее в Казани при стрельбе в местной гимназии погибли девять человек - две учительницы и семеро школьников. Нападение на школу устроил бывший ученик.

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