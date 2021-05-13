Ученица казанской гимназии рассказала, что происходило во время захвата здания



О приходящем в тот злополучный день четвероклассница Амалия поделилась в комментарии BBC.

Во время нападения девочка находилась в соседнем корпусе школы. Услышав выстрелы, учительница отпустила детей на улицу и Амалия направилась искать свою сестру, которая также учится в этой школе.



"Я встретила учительницу сестры. Она была пострадавшей - у нее была кровь на лице. Вокруг были машины скорой, полиция. Окна были разбиты", - поделилась девочка.

По ее словам, сестра сразу не поверила в то, что происходит что-то серьезное.