Ученица казанской гимназии рассказала, что происходило во время захвата здания
О приходящем в тот злополучный день четвероклассница Амалия поделилась в комментарии BBC.
Во время нападения девочка находилась в соседнем корпусе школы. Услышав выстрелы, учительница отпустила детей на улицу и Амалия направилась искать свою сестру, которая также учится в этой школе.
"Я встретила учительницу сестры. Она была пострадавшей - у нее была кровь на лице. Вокруг были машины скорой, полиция. Окна были разбиты", - поделилась девочка.
По ее словам, сестра сразу не поверила в то, что происходит что-то серьезное.
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Сестра Амалии выбралась из школы через центральный вход. Позже она рассказывала ей, что сперва не поверила, что в гимназии что-то случилось.
"У нас часто бывает так, что "проверочная" сигнализация. Сестра сказала, что сначала было смешно. Но потом когда она увидела, что окна выбивают, двери разбиты, везде кровь, тогда уже стало не смешно, а страшно", - рассказала четвероклассница.
Напомним, в тот день в школе погибли девять человек, семеро из них - дети. Ранения получили больше 20. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии. 18 пострадавших - младше 15 лет.
Нападавший сдался полиции, но перед этим хотел покончить жизнь самоубийством. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
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