У вертолета, на котором летел спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, возникли технические проблемы

В Херсоне вертолет совершил экстренную посадку, инцидент произошел 13 мая. Об этом глава парламента сообщил в эфире программы на телеканале «Украина 24».

При этом Разумков отметил, что информация об «аварийной посадке» была несколько преувеличена.

«Ну, мы не летели, мы быстро ехали к вам… Действительно, то, что написали СМИ, немного преувеличено насчет аварийной посадки вертолета. Были технические некоторые проблемы», — сказал Разумков.

Глава парламента отдал должное пилотом вертолета и добавил: «Нормально вернулись, нормально сели, и сейчас я имею возможность выступать перед вами».

Ранее СМИ сообщили, что вертолет Разумкова совершил аварийную посадку в аэропорту Херсона сразу после взлета. Якобы это произошло из-за неисправности двигателя вертолета.

Напомним, Разумков 13 мая приехал с рабочим визитом в Херсонскую область вместе со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. Они побывали на контрольных пунктах въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак", сообщал глава Херсонской областной администрации Сергей Козырь в Facebook.

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