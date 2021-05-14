У вертолета, на котором летел спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, возникли технические проблемы
В Херсоне вертолет совершил экстренную посадку, инцидент произошел 13 мая. Об этом глава парламента сообщил в эфире программы на телеканале «Украина 24».
При этом Разумков отметил, что информация об «аварийной посадке» была несколько преувеличена.
«Ну, мы не летели, мы быстро ехали к вам… Действительно, то, что написали СМИ, немного преувеличено насчет аварийной посадки вертолета. Были технические некоторые проблемы», — сказал Разумков.
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Глава парламента отдал должное пилотом вертолета и добавил: «Нормально вернулись, нормально сели, и сейчас я имею возможность выступать перед вами».
Ранее СМИ сообщили, что вертолет Разумкова совершил аварийную посадку в аэропорту Херсона сразу после взлета. Якобы это произошло из-за неисправности двигателя вертолета.
Напомним, Разумков 13 мая приехал с рабочим визитом в Херсонскую область вместе со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. Они побывали на контрольных пунктах въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак", сообщал глава Херсонской областной администрации Сергей Козырь в Facebook.
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