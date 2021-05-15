Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как проводит время с дочерью

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является не только успешной телеведущей, но и актрисой театра и кино. Красотка активно ведет Инстаграм, где сейчас постоянно публикует фотографии из Турции.

В этот раз Лилия показала, как проводит время с дочерью. Девушки подпрыгнули у моря, демонстрируя свое мастерство.

"Полеты над морем - уже дело семейное! Мой коронный прыжок дочка уже осваивает. Всем доброе утро", - написала Лилия.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков, включая Ольгу Сумскую, и написали комментарии:

"Ого, вот это вы взлетели. Красотки", "Новый состав балета Сухишвили", "Я дико вас обожаю", "Какие умнички", "Девчата, вы как два ангелочка! Супер!", "Еще те козочки", "Какая красота. Две сестрички в полете в сторону Украины", "Доброе утро. Очень классно. Дочь красотка - вся у маму".

Сообщалось, что известная украинская ведущая Лилия Ребрик показала яркий образ в купальнике, поделившись с украинцами своей радостью.

На новом фото ведущая показала себя на фоне моря и песка. Ребрик позировала в стильном пляжном образе. На ней был слитный белый купальник с разноцветным растительным принтом, а также легкая полупрозрачная шаль с таким же рисунком.

Напомним, Лилия Ребрик загуляла с мужем в Турции, хвастнув яркими кадрами

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