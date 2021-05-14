Такие выводы могут не всем понравиться

Андрей Макаревич сейчас гастролирует по западной Украине и активно дает интервью журналистам

В одном из них он рассказал, чей борщ. Макаревич не считает его украинским блюдом и пояснил, что самый первый борщ появился гораздо раньше, чем Украина.

Об этом он рассказал в интервью "Фактам".

Чтобы аргументировать свою позицию, Макаревич задал журналисту встречный вопрос: "Борщ - украинский? Как вы думаете, когда Русь называлась Киевской, но при этом была Русью, борщ уже был?".

Свои слова певец аргументировал тем, что популярное блюдо готовят не только в Украине, но и далеко за ее пределами: Белорусь, Сибирь, Краснодарский край. Но в каждой стране рецепты отличаются.

"Я думаю, что борщ – это очень древнее блюдо. Его делают и в Сибири, и в Краснодарском крае, и в Украине, и в Беларуси. Он везде немного разный и чем-то отличается. Кто-то его делает из свинины, кто-то из баранины, белых грибов или вегетарианский. Это как говорят, что поляки придумали водку, но это же не они сделали. Понимаете? Разве это главное?" – поинтересовался артист.

Кроме того, знаменитость резюмировал, что хорошо, когда страну узнают по блюду, однако кричать о том, что вы первые в мире – не обязательно.

"Это ведь не спорт и не забег на длинную дистанцию. Тысячу лет это было в Украине, но тогда ее еще не было. Мы жили вообще в других условиях, а борщ был", - заключил он.

Напомним, Макаревич поделился впечатлениями об украинских городах.

Как сообщала Politeka, Макаревич с молодой женой после прогулки по Львову не смогли сдержать эмоций.

Также Politeka писала, о циничном нападении на 67-летнего Макаревича, все произошло на глазах у молодой жены.