Про свої враження від українських міст він розповів виданню " Сьогодні ".

"Нас дуже добре зустрічають, добре приймають. Загалом, ми проводимо дні в радості. Я не слухаю розповіді, які говорять в Росії! Я приїхав і побачив своїми очима, і ті розповіді мені не цікаві. Люди чудові, абсолютно", - говорить Макаревич.

Щодо Криму переконання російського артиста не змінилися - він засуджує анексію півострова.

"Набридло. Відчуваєш себе папугою. А я не люблю відчувати себе папугою. Думка моя не змінилася за стільки років. Що говорити одне і те ж", – заявив Андрій Макаревич.

Раніше ми писали, що Макаревич написав на своїй сторінці у Фейсбук, що відвідав Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці та Кам'янець-Подільський.

"Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяку глушину- маленькі міста по 200 000 чоловік. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів", - написав артист.

Андрій Макаревич поділився знімками, які зробив під час поїздок в українські міста.

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