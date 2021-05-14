Армия Израиля в ночь с 13 на 14 мая атаковала сектор Газа

Об этом сообщила в Twitter Армия Израиля, а издание Times of Israel отмечает, что Израиль открыл массированный огонь по целям на севере Газы, используя самолеты, вертолеты, танки и артиллерию.

Во время ракетных обстрелов в жилых районах отключили элеткроэнергию.

В ответ палестинские вооруженные формирования возобновили обстрел юга Израиля.

Большинство ракет перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".

Напомним, в Израиле вспыхнули массовые беспорядки.

По словам мэра еврейско-арабского города Яир Ревиво, контроль над ситуацией был полностью потерян.

Местные власти просят ввести войска, объявить чрезвычайное положение и комендантский час.

"Я призвал премьер-министра объявить в Лоде чрезвычайное положение. Позвонить в Армию обороны Израиля. Чтобы ввести комендантский час, чтобы восстановить тишину... Это гигантский инцидент – интифада арабских израильтян. Вся работа, которую мы проделывали здесь в течение многих лет, пошла насмарку", – заявил Ревиво.

Также он рассказал, что сейчас происходит в городе.

"Горят синагоги. Подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам… В Лоде разразилась гражданская война", – сказал мэр и что "ничего подобного не было в истории Израиля".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе.

Напомним, ракета попала в 13-этажный жилой дом: конфликт Израиля и Палестины не утихает, видео.

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