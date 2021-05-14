Армия Израиля в ночь с 13 на 14 мая атаковала сектор Газа
Об этом сообщила в Twitter Армия Израиля, а издание Times of Israel отмечает, что Израиль открыл массированный огонь по целям на севере Газы, используя самолеты, вертолеты, танки и артиллерию.
Во время ракетных обстрелов в жилых районах отключили элеткроэнергию.
В ответ палестинские вооруженные формирования возобновили обстрел юга Израиля.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
«Холостячка» Мишина слила в Сеть приватные подробности об Эллерте: «Как выглядит у Саши…»
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика рассказала, что творится на шоу за кадром: "Ежедневно мы получали..."
Любимая учительница первоклашек попала под пули стрелка в Казани: "Услышала шум и вышла"
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Большинство ракет перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".
Напомним, в Израиле вспыхнули массовые беспорядки.
По словам мэра еврейско-арабского города Яир Ревиво, контроль над ситуацией был полностью потерян.
Местные власти просят ввести войска, объявить чрезвычайное положение и комендантский час.
"Я призвал премьер-министра объявить в Лоде чрезвычайное положение. Позвонить в Армию обороны Израиля. Чтобы ввести комендантский час, чтобы восстановить тишину... Это гигантский инцидент – интифада арабских израильтян. Вся работа, которую мы проделывали здесь в течение многих лет, пошла насмарку", – заявил Ревиво.
Также он рассказал, что сейчас происходит в городе.
"Горят синагоги. Подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам… В Лоде разразилась гражданская война", – сказал мэр и что "ничего подобного не было в истории Израиля".
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе.
Напомним, ракета попала в 13-этажный жилой дом: конфликт Израиля и Палестины не утихает, видео.
Как сообщала Politeka, ракета попала в окно квартиры, оборвав жизнь 6-летнего мальчика: трагические подробности из Израиля.
Также Politeka сообщала, что поджигают синагоги и магазины: массовые беспорядки вспыхнули в Израиле, кадры.